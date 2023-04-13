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Юный велосипедист получил травмы после наезда грузовика в Пскове. ФОТО

Велосипедист получил незначительные травмы после наезда грузовика в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 апреля в 19.05 вблизи дома №52 на Рижском проспекте.

Фото здесь и далее: ОГИБДД УМВД России по городу Пскову

Водитель 1990 года рождения, управляя грузовиком MAN с прицепом, совершил наезд на велосипедиста, мальчика 2013 года рождения. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

У пострадавшего выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. После осмотра медики отпустили мальчика домой.

ГИБДД Пскова обращается к родителям с просьбой провести с детьми беседы и напомнить правила поведения на дороге на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.