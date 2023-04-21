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Водитель Renault при движении задним ходом по двору сбил великолучанина

Мужчину сбил автомобиль во дворе дома №50 на проспекте Гагарина в Великих Луках 25 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.30. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения при движении задним ходом на автомобиле Renault Megane по дворовой территории совершил наезд на пешехода, мужчину 1983 года рождения. Оба участника аварии - местные жители.

Пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, на настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.