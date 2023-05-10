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Škoda перевернулась на дороге в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО

Два легковых автомобиля столкнулись в Пушкиногорском районе 9 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.05 на 384-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Мужчина 1950 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом права проезда перекрестков, в результате чего произошло столкновение с машиной Škoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1987 года рождения, он ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Škoda и пассажир - женщина 1994 года рождения.