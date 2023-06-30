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2 человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Псковской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу, 1 июля, в Пустошкинском районе.

По предварительной информации, около 19.20 у деревни Холюны Пустошкинского района водитель автомобиля «Шкода» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом «ДАФ», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека. Водитель грузовика не пострадал.

Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области