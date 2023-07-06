Lada и городской автобус попали в аварию в Пскове. ВИДЕО

Автобус столкнулся с автомобилем Lada на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 9 июля. Об этом сообщается в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Виктор Иванов / «ВКонтакте»
ДТП произошло у въезда во двор рядом с остановкой «Культтовары».
«Это он через две сплошные или перед автобусом нырнул?» - удивился в комментариях горожанин.
Фото: Ксения Коротенкова / «ВКонтакте»
«Удивительно, как так не заметить в светлое время суток желтый автобус», - написал ещё один пскович.
Подробности происшествия выясняются.