АвтоМир / Происшествия / ДТП

Lada и городской автобус попали в аварию в Пскове. ВИДЕО

Автобус столкнулся с автомобилем Lada на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 9 июля. Об этом сообщается в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Виктор Иванов / «ВКонтакте»

ДТП произошло у въезда во двор рядом с остановкой «Культтовары».

«Это он через две сплошные или перед автобусом нырнул?» - удивился в комментариях горожанин.

Фото: Ксения Коротенкова / «ВКонтакте»

«Удивительно, как так не заметить в светлое время суток желтый автобус», - написал ещё один пскович.

Подробности происшествия выясняются.