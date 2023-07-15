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Несовершеннолетний мопедист пострадал от столкновения с автомобилем в Дновском районе

Несовершеннолетнего мопедиста госпитализировали после столкновения с автомобилем в Дновском районе 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17.50 на 8 километре дороги Дно-Выскоть. Водитель автомобиля Renault 2005 года рождения при повороте направо столкнулся с двигающимся сзади в попутном направлении мопедом MotoLand под управлением мужчины 2007 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Его доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.