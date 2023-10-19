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Дорожная авария случилась в Пскове во время выполнения левого поворота на улице Юбилейной. ФОТО

19.10.2023 11:07|ПсковКомментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Пскове во время выполнения левого поворота на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, информация о столкновении двух легковых автомашин напротив дома №22 поступила 18 октября в 23.00.

Водитель Lada Priora, молодой человек 2002 года рождения, не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina под управлением мужчины 1974 года рождения. Priora поворачивала с Юбилейной налево на улицу Народную, Kalina двигалась во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения. Также повреждено дорожное ограждение.

Водитель Lada Priora оштрафован на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу).

Источник: Псковская Лента Новостей
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