«Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской и Тверской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.
«Страшное ДТП на границе Псковской и Тверской областей. Две фуры с иностранными номерами и легковушка. Авария произошла недалеко от Куньинского района на границе с Тверской областью», - рассказал очевидец.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.
«От легковушки фактически ничего не осталось. Все три машины от удара оказались в кюветах», - добавил очевидец.
Подробности выясняются.