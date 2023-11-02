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«Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской и Тверской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

«Страшное ДТП на границе Псковской и Тверской областей. Две фуры с иностранными номерами и легковушка. Авария произошла недалеко от Куньинского района на границе с Тверской областью», - рассказал очевидец.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.

«От легковушки фактически ничего не осталось. Все три машины от удара оказались в кюветах», - добавил очевидец.

Подробности выясняются.