Из-за соревнований в Пскове сегодня перекроют проезды в районе областного казначейства

Движение от дома №53 на улице Гоголя до улицы Свердлова, а также от дома №22 на улице Воровского до улицы Свердлова будет перекрыто с 11:00 до 16:00 сегодня, 17 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, временное прекращение движения вводится в связи с проведением всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. 

Карта: администрация Пскова

На обозначенных территориях также будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств с 10:00 до 16:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в администрации. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» проходят в Псковской области 16-20 апреля.  

