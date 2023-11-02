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Пьяного пешехода госпитализировали после наезда ВАЗа в Пскове

Пьяного пешехода сбил автомобиль на регулируемом перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109, мужчина 2004 года рождения, проезжая на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, мужчину 1962 года рождения, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, госпитализирован. В ведомстве отметили, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.