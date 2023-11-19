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Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе

Мужчина погиб в результате наезда грузовой автомашины на трассе в Гдовском районе 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 17:30 на 124 километре дороги Псков – Гдов – Сланцы водитель мотоблока «Нива», мужчина 1981 года рождения, при совершении маневра не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание на проезжую часть. После этого на мужчину наехал двигающийся по дороге большегруз Volvo под управлением мужчины 1967 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоблока погиб. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы полиции.