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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя мотоблока насмерть сбила фура в Гдовском районе

19.11.2023 19:51|ПсковКомментариев: 0

Мужчина погиб в результате наезда грузовой автомашины на трассе в Гдовском районе 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 17:30 на 124 километре дороги Псков – Гдов – Сланцы водитель мотоблока «Нива», мужчина 1981 года рождения, при совершении маневра не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание на проезжую часть. После этого на мужчину наехал двигающийся по дороге большегруз Volvo под управлением мужчины 1967 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоблока погиб. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы полиции.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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