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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове продолжают разыскивать очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку

11.12.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Очевидцев наезда автомобиля на пожилую женщину ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По имеющимся данным, в областном центре 16 ноября в 15:31 у дома № 49б по Рижскому проспекту (у ТК «Магеллан») неизвестный гражданин на неустановленном транспортном средстве (предположительно, марки Hyundai темного цвета) совершил наезд на женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (справа - налево по ходу движения транспортного средства), после чего водитель довез пострадавшую до места ее проживания и уехал.

Всех, кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам: 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

А водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию.

Теги: #псков #наезд на пешехода
Источник: Псковская Лента Новостей
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