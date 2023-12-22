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Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие на 445-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе 22 декабря произошло, по предварительной информации, из-за того, что автомобиль Hyundai Solaris занесло на мокром снегу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Предварительно, Hyundai занесло на мокром снегу, вынесло на встречную полосу, и произошло столкновение», - сообщили в УМВД.

Напомним, столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и грузовая автомашина. Водитель и две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте.