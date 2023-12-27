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Очевидцев наезда автомобиля на пешехода ищут в Пскове

Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

По имеющимся сведениям, 23 декабря 2023 года в 18 часов 25 минут на трассе Санкт - Петербург - Невель - 289 км Ленинградского шоссе неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода. Этот мужчина, 1964 года рождения, двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении движения автомашины.

Водитель с места ДТП скрылся. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения. Он госпитализирован в отделение реанимации Псковской областной больницы.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего, или владеют какой-либо информацией об этом дорожно-транспортном происшествии, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

А водителю, ставшему участником данного ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам.