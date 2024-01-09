АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук

Мужчина и женщина пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Великих Лук 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Авария произошла в 18.10 на проспекте Ленина, 43/26. По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, мужчина 1982 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель Рута», за рулем которого был мужчина 1979 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi и его пассажирка - женщина 1976 года рождения, их госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

По предварительным признакам, водители были трезвы, но будет проведена экспертиза.

Как передает корреспондент ПЛН, движение в центре Великих Лук затруднено, транспортные средства перекрыли поворот. На месте работают сотрудники ГИБДД.