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Петербуржец на автомобиле Lada сбил пешехода в Псковском районе. ФОТО

Пешехода сбил автомобиль в Псковском районе 9 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло в 20.50 на 2-м километре дороги Трубниково - Мелетово.

Водитель автомашины Lada-212140, житель Санкт-Петербурга 1976 года рождения, совершил наезд на пешехода 1997 года рождения.

Пострадавший, житель Псковского района, находился на проезжей части дороги без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пострадал пешеход. Его госпитализировали.