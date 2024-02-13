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Бастрыкин взял на контроль дело по ДТП с школьным автобусом в Пушкиногорском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке детей в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал СК.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

По данным следствия, 12 февраля возле деревни Новгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников, и грузового автомобиля. В результате аварии водитель и пассажиры автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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По предварительным данным, причиной ДТП могло стать смещение прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе расследования уголовного дела и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, по данному ДТП также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).