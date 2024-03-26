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Врезавшийся в дерево в Пскове УАЗ «Патриот» перед наездом совершил столкновение с BMW X6

Врезавшийся в дерево в Пскове УАЗ «Патриот» перед наездом совершил столкновение с BMW X6. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, по сообщению свидетеля 26 марта в 06.05 УАЗ «Патриот» совершил столкновение с автомобилем BMW X6 у дома 17 по улице Бастионной. Свидетель услышал металлический скрежет.

Фото здесь и далее: Дмитрий Мараков в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Затем УАЗ поехал по улице, вихляя, съехал с дороги и врезался в дерево у дома 4 по улице Гагарина. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. За рулём находился мужчина 1996 года рождения.

Информация о наличии алкогольного опьянения у водителя и другие подробности уточняются.