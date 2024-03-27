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15-летнюю девочку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове

15-летнюю девочку сбил автомобиль Renault Logan на пешеходном переходе в Пскове утром 27 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел в 9.15 на Рижском проспекте у дома 31.

Водитель Renault Logan, мужчина 1949 года рождения, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора сбил девочку 2008 года рождения (15 лет). Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По предварительной информации, у нее выявлен ушиб бедра. Доставлена в детскую областную больницу для обследования. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

ГИБДД напоминает правила проезда регулируемых пешеходных переходов: когда для пешеходов горит разрешающий сигнал светофора, а транспортным средствам - запрещающий, водители должны остановиться либо перед стоп-линией, либо в случае отсутствия стоп-линии) перед светофором.

При включении разрешающего движение сигнала светофора водители должны дать пешеходам закончить маневр.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.​​