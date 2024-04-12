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Пассажир получил скальпированную рану в результате ДТП в Великолукском районе

Два жителя Ленинградской области пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 19 апреля в 16.00 на 686-м километре автодороги Устюжна - Великие Луки - Невель в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской Госавтоинспекции.

Фото здесь и далее: Великолукская Госавтоинспекция

Водитель автомобиля ВАЗ-21150, мужчина 1995 года рождения, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение дороги.

В результате ДТП пострадали два человека. Водителю диагностировали закрытые переломы лучевой кости и лопатки, ушибленную рану подбородка и ссадины. Пассажир 1984 года рождения получил скальпированную рану лба, сотрясение головного мозга, ссадину.

Пострадавших доставили в Великолукскую межрайонную больницу.