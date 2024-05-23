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Женщина и два ребенка пострадали в результате ДТП в Островском районе

Женщина и два ребенка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около деревни Карпово Островского района 25 мая. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 13.04 на 303-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали три человека: пассажирка и два ребенка 2018 и 2023 годов рождения. Были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.