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Сбитого полицейскими пешехода в Пскове госпитализировали с травмами

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 июня на улице Кузнецкой в Пскове, устанавливают сотрудники полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью наряд патрульно-постовой службы в ходе несения службы на улице Кузнецкой допустили наезд на молодого человека 1991 года рождения, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ. Действия полиции направлены на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.