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Выехавший на встречную полосу ВАЗ травмировал двух человек в иномарке в локнянской деревне

Выехавший на встречную полосу ВАЗ травмировал двух человек в иномарке в локнянской деревне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 8 июля в 12.40 в деревне Михайлов Погост Локнянского района.

По предварительной информации, водитель ВАЗ, мужчина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Hyundai под управлением мужчины 1982 года рождения. В ДТП пострадали пассажир и водитель Hyundai, от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.