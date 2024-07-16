Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах

61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей зарегистрировано в Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова сообщила в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По статистике, 16 ДТП произошло с участием детей водителей, столько же - с детьми-пешеходами. Основными причинами аварий по вине детей становятся невнимательность, отсутствие контроля со стороны родителей и вождение без прав.
Инспектор добавила, что из 61 ДТП только пять произошли по вине детей. Два ребенка погибли, 69 получили травмы.