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Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах

61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей зарегистрировано в Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова сообщила в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По статистике, 16 ДТП произошло с участием детей водителей, столько же - с детьми-пешеходами. Основными причинами аварий по вине детей становятся невнимательность, отсутствие контроля со стороны родителей и вождение без прав.

«Каждый год с наступлением лета мы фиксируем рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Дети-пассажиры — это категория, которая, к сожалению, из года в год наиболее распространена. Здесь вина полностью на взрослых», — отметила Елена Степанова.

Инспектор добавила, что из 61 ДТП только пять произошли по вине детей. Два ребенка погибли, 69 получили травмы.