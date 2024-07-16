АвтоМир / Происшествия / ДТП

Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения Audi с автобусом в Пскове

Уголовное дело может быть возбуждено по факту столкновения автобуса с легковым автомобилем возле автобусного парка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, материал проверки по факту происшествия 5 июля находится в УМВД России по городу Пскову.

«Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Добавим, водитель и пассажир легковой автомашины получили серьёзные травмы.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 5 июля в 6.45 на улице Леона Поземского у дома №123. Водитель автобуса Zathong, мужчина 1976 года рождения, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Audi A6 под управлением мужчины 1998 года рождения, автомобиль двигался по главной дороге.

В столкновении пострадали два человека. Водитель Audi A6, по предварительной информации, получил переломы ребер, лучевой кости, множественные раны лица. Госпитализирован в торакальное отделение областной больницы. Пассажир Audi, мужчина 1990 года рождения, госпитализирован в реанимационное отделение с переломами ребер, переломом грудины и двухсторонним пневмотораксом. Данная информация о травмах носит предварительный характер.