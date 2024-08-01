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Четыре автомобиля повредил пьяный водитель в Пскове. ФОТО

Четыре автомашины повредил пьяный водитель в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 6 августа в районе 23.00 на перекрёстке Юбилейная - Народная, напротив дома №51 по улице Юбилейной.

Мужчина 1983 года рождения на Opel совершил наезд на Nissan под управлением женщины 1992 года рождения, та по инерции наехала на Lifan под управлением молодого человека 2005 года рождения, а тот в свою очередь вырезался в Renault с женщиной 1977 года рождения за рулем. Пятым участником ДТП стал автомобиль BMW под управлением молодого человека 2003 года рождения, в него врезался Opel после наезда на Nissan.

Пострадавших нет. В результате освидетельствования установлено состояние опьянения 0,837 мг на литр.

Добавим, в соцсетях сообщалось о еще одном массовом ДТП 6 августа на улице Генерала Маргелова. Никаких дорожных происшествий в этот день на улице Генерала Маргелова полиция не оформляла.