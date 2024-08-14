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Один человек пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Петербург — Псков

Один человек пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 18 августа в 21.50 на 266-м километре автодороги в Псковском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely, женщина 1978 года рождения, не справилась с управлением, совершила наезд на лося, который выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, женщина 1999 года рождения, не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.