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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с туристическим автобусом в Усвятском районе

Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Усвятском районе взяла на контроль прокуратура Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Установлено, что 22 августа на 57-м км автодороги Великие Луки - Усвяты у деревни Церковище Усвятского района водитель туристического автобуса, следовавшего маршрутом Брянск - Санкт-Петербург, на участке дороги на закругленной проезжей части не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. От госпитализации пострадавшие отказались.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал и. о. невельского межрайонного прокурора.

Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области.