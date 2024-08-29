Автомобили Ford и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Юбилейная и Народная в Пскове

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца

Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени