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Боковое столкновение с участием тягача затруднило движение на кольце Инженерной. ВИДЕО

ДТП с участием большегруза произошло в Пскове днем 9 сентября на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Момент столкновения запечатлела уличная видеокамера Pskovline.

Около 14.00 при движении с путепровода, напротив дома №8 по улице Индустриальной тягач с полуприцепом совершил боковое столкновение с легковым автомобилем.

В течение примерно 40 минут выезд с путепровода со стороны улицы Новаторов был перекрыт. Сначала участников происшествия объезжали справа по пешеходному переходу через выезд от поликлиники, а после прибытия сотрудников ДПС – слева по встречной полосе.