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Выбежавший из-за припаркованной автомашины мальчик сбит во дворе дома на Владимирской

Выбежавший из-за припаркованной автомашины мальчик сбит во дворе дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 29 сентября в 17.47 у дома 6 по улице Владимирская.

По предварительной информации, водитель автомашины Kia Cerato, мужчина 1973 года рождения, при движении по дворовой территории совершил наезд на пешехода, мальчика 2015 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.

В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирован.