АвтоМир / Происшествия / ДТП

Установлен виновник ДТП, оставивший без газа массив частных домов в Пскове

Установлен виновник ДТП, оставивший без газа массив частных домов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, инцидент произошел 3 октября в 02.59 на улице Пожиговская у дома 3.

Водитель ВАЗ 21103 не справился с управлением, допустил занос автомобиля и впоследствии наезд на газорегуляторный пункт.

Водитель с места ДТП скрылся. Личность установлена, это молодой человек 2003 года рождения. Документы будут переданы в суд для принятия решения.

Смотрите также Появились фото с места ДТП в Пскове, в результате которого повредили газовый узел

3 октября на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в комментариях было опубликовано обращение, в котором сообщалось, что в результате ДТП районы Паневик и Козий брод остались без газа.

«Пострадавшая подстанция находиться на т-образном перекрестке, не освещена и ничем не огорожена. Работы по восстановлению в данный момент не ведутся. Газовые службы осуществляют обход домов и перекрывают подачу газа. Со слов работников газовой службы, работы не начнутся, так как данная подстанция никому не принадлежит и не известно кто должен оплачивать данный ремонт. 260 домов остались без газа, следовательно без отопления и горячей воды. Прошу разобраться с данной проблемой и ускорить ремонт подстанции», - написала Алина Тарнакова.

По информации администрации города Пскова, «данная проблема взята в работу» специалистами администрации города Пскова. В течение трех рабочих дней будет предоставлен ответ по проделанной работе.