АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель BMW устроил тройное ДТП с двумя автомашинами Kia в Пскове

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Чудской в Пскове с участием нескольких автомашин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 4 октября в 14.50 у дома №12 по улице Чудской.

Мужчина 1998 года рождения за рулем BMW-318 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia Soul под управлением мужчины 1953 года рождения. После BMW совершил столкновение с Kia Optima под управлением мужчины 1981 года рождения.

Пострадавших нет.

Смотрите также ДТП на улице Чудской в Пскове собрало пять автомобилей

В Госавтоинспекции уточнили, что две автомашины, стоявшие на другой стороне дороги, не были участниками ДТП.