Два автомобиля Kia столкнулись на площади Победы в Пскове

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца