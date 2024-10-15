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Велосипедист врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове и получил травмы

Велосипедист врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове и получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 15 октября в 10.44 по адресу: улица Коммунальная, 33.

Мужчина 1968 года рождения, управляя велосипедом Sportclub без госномера, пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД РФ, совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat под управлением мужчины 1996 года рождения.

Пострадал велосипедист 1968 года рождения с диагнозом: ушиб левого коленного сустава. Осмотрен, оставлен на месте.

Водители трезвые.