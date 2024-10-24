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Два человека погибли в ДТП на трассе Р-23 «Псков» под Лугой

Водитель и пешеход погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-23 «Псков» под Лугой 1 ноября, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: Telegram-канал ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По предварительной информации, в 17.27 на 102-м километре автодороги Р-23 «Псков» около деревни Сорочкино 61-летний водитель Hyundai Matrix не справился с управлением и сбил 29-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

После этого автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Hyundai и пешеход скончались на месте происшествия.

Проводится проверка обстоятельств трагедии.