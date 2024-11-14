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Псковича осудили за совершение ДТП, в котором пешеход получил кровоизлияние в мозг

47-летнего псковича признали виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью пешеходу (часть 1 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что пскович 18 июля 2023 года, управляя технически исправным автомобилем марки ГАЗ 330232, двигаясь по улице Карла Маркса в направлении со стороны улицы Гоголя, приближаясь к регулируемому перекрестку улицы Карла Маркса и улицы Некрасова у дома №31/27 по улице Некрасова, на разрешающий сигнал светофора приступил к выполнению поворота налево, в направлении Октябрьского проспекта. В ходе маневра он не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть улицы Некрасова по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения в виде: открытой черепно-мозговой травмы в виде раны в области волосистой части головы, перелома костей свода черепа, кровоизлияний под твердую и в мягкую мозговые оболочки с ушибом головного мозга; перелома тела грудины; раны в области левой верхней конечности, повлекшие тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил ущерб потерпевшей и заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор вступил в законную силу.