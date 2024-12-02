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Запрещенный маневр стал причиной столкновения в Пскове на перекрестке Кошевого и Белинского. ФОТО

Запрещенный маневр стал причиной столкновения двух автомашин в Пскове на перекрестке улиц Олега Кошевого и Белинского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 29 ноября около в 12.51 у дома 38/75.

Женщина 1973 года рождения на автомашине Chevrolet Cobalt при движении по улице Белинского в нарушение требований дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» проехала прямо и совершила столкновение с Opel Vectra под управлением мужчины 1954 года рождения.

Водитель Opel двигался по главной дороге – улице О. Кошевого. В объяснении сотрудникам полиции сообщил, что неожиданно со стороны улицы Ипподроиной на перекресток выехала автомашина Chevrolet.

Пострадавших нет.

Добавим, что с 2020 года на данном перекрестке установлен запрет на движение прямо и налево с улицы Белинского. Из-за ограниченной видимости на пересечении двух улиц постоянно происходят столкновения.