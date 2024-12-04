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Три столкновения на перекрестках Пскова попали на видеокамеры 4 декабря

Три столкновения на перекрестках Пскова попали на видеокамеры 4 декабря. Во всех случаях происшествия были незначительными, судя по кадрам с камер Pskovline.

В 13.02 на улице Поземского у дома 8 неаккуратно движущийся автомобиль задел жругой, поворачивающий направо на Советскую набережную.

В 17.18 на Октябрьской площади столкнулись два автомобиля. В «час пик» один из них неудачно пытался выехать с второстепенной дороги на главное направление.

В 18.35 столкновение произошло на круговом перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Западной.

На момент публикации участники последнего ДТП все еще ожидают сотрудников полиции, на Октябрьскую площадь прибыли сотрудники ДПС.