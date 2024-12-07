ещё

Столкновение на Рижском проспекте в Пскове произошло во время разворота. ВИДЕО

Два ДТП произошли за субботу в Пскове на перекрестке с круговым движением

У влетевшего в Lada на Завеличье водителя BMW X5 выявлены признаки опьянения

Столкновение двух автомашин вечером в субботу на Рижском проспекте попало на видео

Два автомобиля столкнулись на пересечении Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове

При столкновении Renault и Skoda на Рижском проспекте в Пскове пострадал один человек