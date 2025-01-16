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АвтоМир / Происшествия / ДТП

На врезавшегося в ограждение в Пскове водителя заведут уголовное дело

20.01.2025 15:06|ПсковКомментариев: 0

В Пскове пьяный водитель «Шкоды» устроил дорожно-транспортное происшествие, скрылся и въехал в ограждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 19 января в 17.30 на улице Рокоссовского у дома 22 водитель Skoda Octavia совершил столкновение с Lada Priora под управлением мужчины 1983 года рождения и скрылся.

Пострадавших в ДТП нет.

Через две минуты, в 17.32 скрывшийся с места происшествия водитель Skoda у дома 92 по Рижскому проспекту совершил наезд на бордюрный камень. Никто не пострадал.

Машиной управлял мужчина 1993 года рождения. Выявлено алкогольное опьянение - 1,640 мг/л.

Поскольку он не в первый раз привлекается к ответственности за управлением в нетрезвом виде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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