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Сбитый на улице Кузбасской Дивизии в Пскове велосипедист получил ушибы и ссадины

Сбитый на улице Кузбасской Дивизии в Пскове велосипедист получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, у пострадавшего, по предварительной информации, выявлены сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и лба, ссадины и ушибы.





Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Информация о диагнозе уточняется. 16-летний подросток был госпитализирован в детскую областную больницу.

По предварительной информации, он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. В Госавтоинспекции уточнили, что велосипедист двигался непосредственно по зебре для пешеходов, а не по дорожке для велосипедистов.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 17 января в 19.50 в полицию поступило сообщение по линии «112» о дорожно-транспортном происшествии.

В 19.45 у дома 19 по улице Кузбасской Дивизии водитель Hyundai Solaris, женщина 1995 года рождения, совершила столкновение с велосипедистом. Пскович 2008 года рождения двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель трезвая.