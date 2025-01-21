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Появились фото с места ДТП с опрокинувшейся Lada Kalina в Псковском районе

Пассажир пострадала при съезде автомобиля Lada Kalina в кювет на 3-м км автодороги Псков - Кислово - Палкино 19 января в 11:30. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Установлено, что на закруглении автодороги водитель автомобиля, мужчина 1957 года рождения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля - женщина 1960 года рождения.