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В Пскове на улице Вокзальной Peugeot перестроился в Renault. ВИДЕО

В Пскове на улице Вокзальной Peugeot перестроился в Renault. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 25 января в 12.25 напротив дома №24.

Мужчина 1999 года рождения за рулем Peugeot при перестроении допустил столкновение с Renault под управлением мужчины 1980 года рождения. Пострадавших нет. Водитель Peugeot привлечен к административной ответственности.

Видео: Кирилл Виноградов, Telegram-канал «Псков. За рулём»

По словам автора видеозаписи, у водителя из Peugeot была недействующая страховка