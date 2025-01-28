Пьяный водитель Lifan в Печорах чуть не сбил памятник Архистратигу Михаилу

Водитель автомобиля Lifan врезался в препятствие рядом с памятником Архистратигу Михаилу в Печорах 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».
Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»
Предварительно установлено, что в 18:15 на Октябрьской площади произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель совершил наезд на препятствие.
Автомобиль получили технические повреждения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.