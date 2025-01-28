Пьяный водитель Lifan в Печорах чуть не сбил памятник Архистратигу Михаилу

Прокуратура организовала проверку по поводу затопленных дорог в Псковской области

Два автомобиля столкнулись во дворе дома на улице Балтийской в Пскове

Великолучанин оплатил штрафы на 850 тысяч рублей после запрета водить автомобиль

Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до 31 января

Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где погиб блогер и его команда, распространяют в Сети

Рост стоимости бензина в РФ до 20 января оказался ниже инфляции

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова

Пскович передвинул краном автомобиль на стройплощадке, а после угнал его