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«Прокатившегося» на автомашине велосипедиста на Рижском проспекте оштрафовали на 800 рублей

Сбитого автомашиной велосипедиста на Рижском проспекте оштрафовали на 800 рублей за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля в 13.40 на Рижском проспекте у дома №93.

Фотографии предоставлены Госавтоинспекцией Пскова

Велосипедист 2001 года рождения пересекал Рижский проспект по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Он не пострадал в результате столкновения со «Шкодой» под управлением водителя 1983 года рождения.

Происшествие оформлено как техническое – без пострадавших, но с повреждениями транспортных средств.

В отношении велосипедиста составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, штраф 800 рублей.