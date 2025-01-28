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В Пскове водителя Chery оштрафовали за ДТП с наездом «Лады» на дерево. ФОТО

В Пскове водителя Chery оштрафовали за непредоставление преимущества, в результате которого Lada угодила в дерево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля в 19.40 на улице Труда у дома 47.

Водитель Chery 1999 года рождения при проезде нерегулируемого пересечения по второстепенной дороге допустил столкновение с «Ладой», двигавшейся по главной дороге в сторону улицы Звёздной. По инерции «Лада» под управлением мужчины 2001 года рождения наехала на препятствие – дерево.

Пострадавших нет.

Водитель Chery привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Несоблюдение водителем правил приоритета при преодолении перекрестка). Оштрафован на 1000 рублей.