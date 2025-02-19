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Опубликовано фото с места ночного ДТП с пострадавшими на Октябрьском проспекте в Пскове

Опубликовано фото с места столкновения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове в ночь на 1 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, женщина за рулем Lada Granta двигалась по Октябрьскому проспекту и намеревалась перестроиться в правую полосу и совершить поворот направо на улицу Некрасова. Однако маневр привел к столкновению с Opel.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 марта около 00.18 у дома №9 по Октябрьскому проспекту.

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По предварительной информации, водитель Lada Granta, женщина 1983 года рождения, двигаясь на перекрестке, при повороте направо заблаговременно не заняла крайнее правое положение. В результате Lada столкнулась с автомобилем Opel Vectra под управлением мужчины 1990 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Opel, а также пассажир 2007 года рождения пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.