ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове

Движение по улице Сибирцева в Великих Луках перекроют до 4 апреля

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Часть улицы Некрасова в Пскове будет закрыта для движения с 27 февраля

Участок дороги на улице Ижорского Батальона в Пскове закроют для движения с 27 февраля

Участок дороги по улице Карла Маркса в Пскове закроют с 4 по 8 марта