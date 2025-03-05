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Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в котором погибла девушка на федеральной автодороге Санкт-Петербург – Псков. Как сообщил Псковской Ленте Новостей врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт, утром 16 марта произошло столкновение двух автомашин Audi Q7 и Skoda Fabia.

Водитель Skoda погибла. Водитель Audi не пострадал.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Владимир Папорт добавил, что столкновение произошло на прямом участке дороге, на границе населённого пункта Маяково (Стругокрасненский район). Обгон в этом месте разрешён.